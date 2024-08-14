Россиянам назвали признаки мошенничества при покупке квартиры

Риелтор Барсуков: продажа явно жилой квартиры — возможный признак мошенничества

Член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков рассказал о способах избежать мошенничества при покупке квартиры. В беседе с «Лентой.ру» он назвал признаки, по которым можно понять, что имущество, вероятно, продается под влиянием мошенников.

На возможное мошенничество может указать ситуация, при которой пожилой человек продает явно жилую квартиру, уточнил эксперт. Как отметил специалист, чаще всего под влияние мошенников попадают пенсионеры, однако он отметил, что в его практике жертвами становились даже профессора.

«Основная зона обмана — это люди, которые говорят, что они просто продают квартиру, это так называемая "свободная продажа". Человек продает квартиру, при этом ничего не покупая взамен. (…) Если человек в квартире живет и говорит, что он ее продает, то надо задавать вопросы. Почему он ее продает? Куда он уезжает? Что будет покупать взамен?» — объяснил Барсуков.

Очень внимательно наблюдать за ситуацией, когда пожилой человек продает явно жилую квартиру и при этом ничего не покупает взамен Константин Барсуков член Российской гильдии риелторов

Особое внимание специалист порекомендовал уделить проверке родственников потенциального продавца. «Нужно попытаться узнать телефоны родственников. В обычной ситуации это не вызывает проблем. (…) Однако бывали случаи, когда под видом родственников как раз были мошенники, которые и вели этого человека. Нужно проверять, что это действительно родственники, можно запросить документы. Если все объяснить, люди нормально к этому относятся», — подчеркнул эксперт.

13 августа стало известно, что народная артистка России Лариса Долина продала недвижимость в Ксеньинском переулке за 112 миллионов рублей, после чего передала вырученные от сделки деньги мошенникам. Кроме того, она дополнительно перевела на «безопасный счет» еще 68 миллионов рублей.

Позднее артистка подтвердила, что стала жертвой мошенников. «Я признана потерпевшей, на мою квартиру наложен арест. Предварительно следствием установлено, что мошенники находятся на территории Украины. И только что они выложили в соцсетях, якобы от меня, обращение чудовищного характера, в котором нет ни слова правды», — заявила исполнительница.