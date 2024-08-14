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12:39, 14 августа 2024Силовые структуры

СК смягчил обвинение офицеру Минобороны России

СК смягчил обвинение экс-начальнику службы Минобороны России Тимофееву

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Уголовное дело против бывшего начальника службы утилизации Главного автобронетанкового управления Минобороны России полковника Ильи Тимофеева вернулось в военный следственный орган на доследование. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его данным, из обвинения офицера следователи убрали злоупотребление должностными полномочиями, оставив в этой части право на реабилитацию. А уголовное преследование по статье о получении взятки продолжается. Сейчас Тимофеев и его адвокат знакомятся с материалами дела.

Ранее Тимофеев получил отказ в отправке на специальную военную операцию. Еще на следствии он подал ходатайство о направлении его на боевые действия, однако ему отказали в просьбе.

30 июля сообщалось о завершении расследования уголовного дела Тимофеева. На тот момент он обвинялся в получении взятки в размере почти три миллиона рублей и в злоупотреблениях должностными полномочиями.

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      Екатерина Кашурникова
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