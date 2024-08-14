Сообщения о выступающих против ВС России «партизанах из Суджи» оказались фейком

Данные о том, что «партизаны из Суджи» настроены против ВС РФ, не подтвердились

Распространившееся в сети видео с заявляющими о помощи украинской стороне «партизанами» из Суджи Курской области, оказалось постановочным, что подтвердили специалисты.

Члены якобы сформированного в регионе сопротивления записали видео на фоне дорожного указателя «Суджа». Они обратились к Российской армии и заявили, что ей «здесь не рады», поскольку проблем с украинцами никогда не возникало, пока не пришли российские военные. Неизвестные также поблагодарили украинские Силы специальных операций за помощь и предоставленное оружие.

На фейковую составляющую видео указывает явно украинский акцент скрывающих лица за масками людей. Якобы бойцы сопротивления также слишком демонстративно восхваляют Вооруженные сил Украины, и, напротив, сильно принижают российские войска, что выглядит ненатурально. Кроме того, неизвестные в ролике очень активно показывают рекламу сайта с украинским доменом.

Представители хакерского сообщества «Джокер ДНР» перехватили отчет украинских спецслужб и заявили, что видео с «партизанами из Суджи» постановочное. Автор канала рассказал, что Киев пытался провести информационно-психологическую акцию, публикуя подобные посты. Подтвердил это и военный эксперт Борис Рожин, сделав репост отчета себе на страницу.

Сообщения об активно действующих в Судже членах проукраинского сопротивления не получили распространения в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».