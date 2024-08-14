Стало известно о превышении концентрации моющих средств в Черном море

Концентрация моющих средств в Черном море превысила норму в 15 раз

На некоторых участках курортных акваторий российской части Черного моря концентрация моющих и дезинфицирующих средств превышает норму в 13-15 раз. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра РАН.

Загрязнение негативно сказывается на обитателях моря, существенно изменяя условия среды обитания водных животных и растений. Например, процессы омыления камней и скал, на которых обитают моллюски, препятствуют закреплению на них мидий, что может привести к их гибели или снижению продуктивности аквакультурных хозяйств.

Рост концентрации моющих средств в Черном море наблюдается с начала пандемии COVID-19, когда стали активно использовать различные средства против вирусов и бактерий. Эти вещества могут попадать в клетки живых организмов и менять уровень кислотности.

В настоящее время ученые планируют проводить тестирования животных на чувствительность к дезинфицирующим средствам различного состава, которые попадают в окружающую среду. Для борьбы с экологическими последствиями применения моющих средств ученые предлагают создать перечень токсичных средств и допустимых доз их применения, использовать менее опасные и биоразлагаемые средства, разработать способы их утилизации, а также информировать население о потенциальной опасности моющих средств для экологии окружающей среды и человека.