Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:49, 14 августа 2024Мир

Стало известно о расколе в руководстве Израиля

WSJ: в руководстве Израиля произошел раскол из-за атаки на «Хезболлу»

Фото: Ohad Zwigenberg / Reuters

В руководстве Израиля произошел раскол из-за споров о необходимости атаки на ливанскую «Хезболлу». Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«Внутри Израиля есть раскол. Некоторые считают, как министр обороны Йоав Галлант, что сейчас самое время для прекращения огня в Газе, которое приведет к освобождению заложников и поможет снять напряженность на северной границе, чтобы тысячи израильтян могли вернуться оттуда домой. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не хочет войны, но пообещал "большую плату" в ответ на атаку», — пишет издание.

При этом растет количество действующих и бывших сотрудников службы безопасности, а также центристов, правых и крайне правых политиков, которые считают, что Израилю необходимо предпринять «наступательные действия» в отношении «Хезболлы».

По словам неназванных израильских чиновников, руководство северного командования страны, ответственного за защиту границы с Ливаном, настаивает на более агрессивном подходе к «Хезболле», чем тот, которого Израиль придерживался ранее.

12 июля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что дежурные силы ПВО засекли около 30 ракет, выпущенных из Ливана в сторону области кибуца Кабри, расположенного на севере израильского государства.

Что думаешь? Оцени!
      Лина Пивоварова
      Обсудить
      Последние новости

      Свыше сотни беспилотников и четыре ракеты сбили ночью над Россией. Что об этом известно и куда целились ВСУ?

      Российский губернатор не уволил арестованного за взятки зама и объяснился

      Бритни Спирс похвасталась новым цветом волос на видео в откровенном боди

      Соратник Кадырова доложил об обстановке в Судже

      Расправившегося с бизнесменом и скрывавшегося от полиции 20 лет россиянина поймали

      «Глаза в пол». Российский спортсмен рассказал о встречах с украинцами на Олимпиаде

      Силуанов назвал помощника России в борьбе с недружественными странами

      В ЕС захотели бороться с Илоном Маском

      На Западе раскрыли опасения США относительно ядерного кризиса

      Китай признал разрушение ракеты «Чанчжэн-6А» в космосе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше