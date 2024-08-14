Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:02, 14 августа 2024Наука и техника

Объяснена яркая вспышка двойной звезды

arXiv: рентгеновский всплеск двойной звезды объяснили вспышкой новой

Фото: Chandra X-Ray Observatory Center / Globallookpress.com

Астрономы Университета штата Пенсильвания наблюдали рентгеновскую двойную систему CXOU J005245.0-722844 и объяснили вспышку гамма-излучения. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов arXiv.

Рентгеновские двойные системы состоят из обычной звезды или белого карлика (WD), передающего массу нейтронной звезде или черной дыре. Эти системы делятся на рентгеновские двойные малой массы (LMXB) и большой массы (HMXB). CXOU J005245.0-722844 относится к подгруппе Be/X-ray, где обычно в паре со звездой Be находится нейтронная звезда. Be/X-ray являются крупнейшей подгруппой HMXB.

CXOU J005245.0-722844 впервые был идентифицирован как источник рентгеновского излучения в 2009 году. В новом исследовании использовались данные космического аппарата НАСА Swift и наземных телескопов. В ходе наблюдательной кампании в мае 2024 года был зафиксирован яркий всплеск рентгеновского излучения.

Анализ рентгеновского спектра показал, что система содержит массивный белый карлик, вероятно, углеродно-кислородный (CO) WD с массой около 1,2 солнечной массы. Это лишь седьмой кандидат на рентгеновскую двойную звезду Be/WD и пятая такая система, обнаруженная в Малом Магеллановом Облаке (ММО).

Исследователи предполагают, что недавно наблюдавшаяся вспышка рентгеновского излучения была начальной фазой термоядерного взрыва на поверхности белого карлика. Быстрое затухание вспышки указывает на минимальный выброс массы во время превращения в новую.

Наблюдения также показали уменьшение орбитального периода системы с 17,55 до 17,14 дня за два года. Однако это изменение требует дальнейшего изучения и моделирования для понимания причин такого поведения.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Еникеев
      Обсудить
      Последние новости

      Свыше сотни беспилотников и четыре ракеты сбили ночью над Россией. Что об этом известно и куда целились ВСУ?

      В России подорожали ключевые продукты

      Провалившая гендерный тест боксерша подала иск против Маска и Роулинг

      В Житомирской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры

      Ким Кардашьян в откровенном наряде пришла на ужин с Иванкой Трамп

      Женщина нашла на берегу бутылку с посланием из 1945 года

      Одной категории водителей запретят заправляться на трассе М-12

      Фридман потребовал от суда в Гонконге компенсировать санкции против него

      Раскрыта неожиданная причина резких перепадов настроения

      Российские полицейские устроили погоню со стрельбой за пьяным водителем и попали на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше