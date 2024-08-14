Объяснена яркая вспышка двойной звезды

arXiv: рентгеновский всплеск двойной звезды объяснили вспышкой новой

Астрономы Университета штата Пенсильвания наблюдали рентгеновскую двойную систему CXOU J005245.0-722844 и объяснили вспышку гамма-излучения. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов arXiv.

Рентгеновские двойные системы состоят из обычной звезды или белого карлика (WD), передающего массу нейтронной звезде или черной дыре. Эти системы делятся на рентгеновские двойные малой массы (LMXB) и большой массы (HMXB). CXOU J005245.0-722844 относится к подгруппе Be/X-ray, где обычно в паре со звездой Be находится нейтронная звезда. Be/X-ray являются крупнейшей подгруппой HMXB.

CXOU J005245.0-722844 впервые был идентифицирован как источник рентгеновского излучения в 2009 году. В новом исследовании использовались данные космического аппарата НАСА Swift и наземных телескопов. В ходе наблюдательной кампании в мае 2024 года был зафиксирован яркий всплеск рентгеновского излучения.

Анализ рентгеновского спектра показал, что система содержит массивный белый карлик, вероятно, углеродно-кислородный (CO) WD с массой около 1,2 солнечной массы. Это лишь седьмой кандидат на рентгеновскую двойную звезду Be/WD и пятая такая система, обнаруженная в Малом Магеллановом Облаке (ММО).

Исследователи предполагают, что недавно наблюдавшаяся вспышка рентгеновского излучения была начальной фазой термоядерного взрыва на поверхности белого карлика. Быстрое затухание вспышки указывает на минимальный выброс массы во время превращения в новую.

Наблюдения также показали уменьшение орбитального периода системы с 17,55 до 17,14 дня за два года. Однако это изменение требует дальнейшего изучения и моделирования для понимания причин такого поведения.