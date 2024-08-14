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02:02, 14 августа 2024Из жизни

Капитан британской подлодки с ядерными ракетами снял порноролик во время плавания

Капитан британской подлодки с ядерными ракетами снял порно во время плавания

Фото: David Moir / Reuters

В Великобритании капитана атомной подводной лодки уволили за то, что он снимал порно на службе. Об этом сообщает The Telegraph.

В момент съемки видео он командовал атомной подводной лодкой класса Vanguard, вооруженной баллистическими ядерными ракетами «Трайдент-II». Известно, что он передал ролик юнге, служившему на той же подлодке. Согласно информации таблоида The Sun, другие члены экипажа утверждают, что капитан и юнга занимались сексом во время плавания.

Капитана сняли с должности после того, как начальство увидело порноролик. Также утверждается, что он отправлял другим людям откровенные селфи. Сначала его перевели на работу в штабе, а затем ему и вовсе пришлось уйти из Королевского военно-морского флота.

Личность бывшего капитана не разглашается, однако известно, что он награжден орденом Британской империи и удостаивался аудиенции принцессы Анны — сестры короля Карла III и дочери Елизаветы II.

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На вооружении у Великобритании находятся четыре атомных подводных лодки типа Vanguard. Каждая из них может нести до 16 ракет, на каждой из которых находится до восьми разделяющихся головных частей. В любое время одна субмарина находится в открытом море, одна проходит техобслуживание и две находятся в порту или на учениях. Британские АПЛ базируются в Шотландии на базе Клайд. Иного оружия, помимо того, что находится на АПЛ у Великобритании нет.

Ранее сообщалось, что в Великобритании 21-летняя сотрудница полиции попала под суд за то, что состояла в сексуальных отношениях с 15-летней школьницей. Женщина подала в отставку.

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      Алиса Дмитриева
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