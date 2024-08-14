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15:47, 14 августа 2024Силовые структуры

Суд проведет первое заседание по делу Елены Блиновской в закрытом режиме

Суд проведет первое заседание по делу блогера Блиновской в закрытом режиме

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Савеловский районный суд Москвы приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении блогера Елены Блиновской. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

Сейчас в закрытом режиме проходит предварительное слушание.

По данным следствия, в период с 2019 по 2021 год блогер, зная, что доход ее ИП превысил сумму в 150 миллионов рублей, перераспределила деньги при пособничестве своего супруга — Алексея Блиновского. Таким образом она занизила доходы, уклоняясь от уплаты более 906,6 миллиона рублей. Кроме того, Блиновская легализовала более 716 миллионов рублей через ряд финансовых операций, а также, действуя вместе с сообщниками, неправомерно использовала электронные ключи от систем «Клиент-Банк» подконтрольных организаций для незаконных переводов денег с их счетов.

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      Екатерина Кашурникова
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