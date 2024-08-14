«Такого ужасного отдыха у меня еще не было» Почему россияне разлюбили Турцию и не хотят туда возвращаться?

Россиянка описала отдых в Турции фразой «сервис ослаб, все подорожало»

Туристы из России продолжают приезжать в Турцию, несмотря на беспрецедентное санкционное давление со стороны США и постоянно растущие цены. В 2024 году турпоток в эту популярную курортную страну приблизился к рекордному 2019 году. Но отдых соотечественников не всегда проходит гладко — многие жалуются на упавший уровень сервиса, грязь и неприветливый персонал в местных отелях. «Лента.ру» собрала все претензии россиян к Турции.

Россиянка ждала, когда неделя отпуска в Анталье наконец закончится

Российская туристка Виктория Б. поехала на отдых в турецкую Анталью с молодым человеком. Там они забронировали трехзвездочный отель Antalya Dream Hotel на семь ночей и отдали за размещение 35,6 тысячи рублей. По словам Виктории, на фото в интернете гостиница выглядела красиво, но реальность оказалась суровой.

Во-первых, наш номер был очень маленьким, хотя на фото казалось иначе. Во-вторых, унитаз был в желтых разводах, мы брезговали им пользоваться. На стене в душе «красовался» длинный волос. Да и в целом номер не выглядел опрятно и чисто Виктория российская туристка

Россиянку также возмутило поведение сотрудников отеля, которые то вели эмоциональные беседы между собой, то пили чай. «За работой их застать было сложно, а к посетителям у них было полное безразличие. Возможно, именно по этой причине наша комната несколько дней не убиралась», — пожаловалась она.

Кроме того, Виктория не оценила скудные завтраки в отеле, которые состояли из вареных яиц, кусочков твердого сыра, колбасы, огурцов и чая.

Россиянка назвала Анталью пыльным, грязным и многолюдным городом Фото: Kaan Soyturk / Reuters

Плохое впечатление на туристку произвел и сам город, который она назвала пыльным, грязным и многолюдным. «Возле нашего отеля был парк, где мы иногда гуляли. Он утопал в обертках, пластиковой посуде и бутылках. Было не очень приятно находиться рядом со всем этим. Попрошайки сидели на каждом углу, некоторые нагло приставали», — пояснила автор отзыва, добавив, что они с молодым человеком ждали окончания отпуска и возвращения на родину.

Заплативший за тур в Бодрум почти миллион рублей россиянин почувствовал себя человеком второго сорта

Неприятности омрачают отдых соотечественникам не только в недорогих трехзвездочных, но и в роскошных люксовых отелях. Российский турист рассказал, что в июне 2024 года он поехал с девушкой на один из самых фешенебельных курортов Турции — Бодрум, потратил на отдых в отеле Lujo Bodrum почти миллион рублей, но все равно остался разочарован.

Мужчина признался, что персонал отеля по-хамски относился к постояльцам. По его словам, турки, которые сидели за рулем гольф-каров, курсирующих от корпуса до пляжа, демонстративно игнорировали его с девушкой.

«Приходилось махать, кричать и едва ли не на ходу запрыгивать в гольф-кар. При этом водители, ничуть нас не стесняясь, останавливались рядом со своими соотечественниками и настойчиво предлагали их подвезти, даже если те просто сидели в тени и никуда не собирались. Из-за этого мы чувствовали себя в отеле людьми второго сорта», — такими фразами описал свой опыт россиянин

Ему также не понравились навязывание платных услуг в отеле, где и так действует концепция «ультра все включено», завышенные цены на экскурсии и развлечения, плохая уборка номеров, грязные общественные туалеты и некачественная анимация.

Более того, турист пожаловался на домогательства сотрудника клининговой службы к его девушке. После игры в волейбол и похода в сауну россиянин вернулся в номер, а его спутница рассказала, что мужчина, который приходил делать уборку, «заигрывал с ней, делал сальные комплименты, просил номер телефона и аккаунт в запрещенной соцсети».

«Я был в бешенстве. Считаю такое поведение сотрудников недопустимым. Сразу сообщил администрации отеля и потребовал разобраться в ситуации», — резюмировал турист.

Туристка назвала Фетхие курортом для пенсионеров

Еще одна российская туристка в июне побывала на турецком курорте Фетхие и описала поездку фразой «такого ужасного отдыха у меня еще не было». Она рассказала, что они с подругой забронировали гостиницу Resa Hotel и заплатили за неделю 142 тысячи рублей.

В отеле девушек ждал неприятный сюрприз: оказалось, что их бронь не прошла и они приехали зря. Гостьям пришлось вызывать администрацию и показывать доказательства оплаты — только после этого их заселили.

«Настроение сразу испортилось. А работники даже не извинились, хотя среди них была русскоязычная девушка и она была полностью вовлечена в нашу проблему», — посетовала туристка.

Позже россиянки столкнулись еще с одним разочарованием: их номер был очень маленьким и с одной двуспальной кроватью, хотя при бронировании они выбрали две одноместные. Кроме того, количество мебели в комнате было минимальным, а в шкафу не оказалось вешалок.

По словам многих туристов, отели, в которых они забронировали номера, в жизни выглядели хуже, чем на фото Фото: Gleb Garanich / Reuters

На этом плохие впечатления от поездки не закончились. В один из дней отпуска подруги захотели поехать в тур на джипах, но из-за языкового барьера не поняли, что в них будут стрелять из водных пистолетов пассажиры других автомобилей. В итоге девушки провели всю дорогу мокрыми на ветру.

«Отдых в Фетхие был испорчен. И дело не только в неудачном отеле: этот курорт больше подходит пенсионерам, а не молодежи. Возможно, я не все увидела, но на улицах замечала преимущественно англичан пенсионного возраста. Желания возвращаться туда нет», — призналась автор отзыва

Другая российская туристка провела в Фетхие отпуск в сентябре 2023 года и тоже была не в восторге от поездки. Номер в отеле Mykonut, который на сайте выглядел современно и просторно, в жизни оказался не таким большим. Но настоящий шок гостья испытала, когда увидела клочок черных волос в ванной комнате.

Фетхие путешественнице тоже не понравился. По ее мнению, за пределами туристической улицы там нечем заняться. «Курорт больше направлен на европейцев, а не на граждан СНГ. Молодежи мало, в основном старые англичане. Цены были необоснованно высокими, поэтому большую часть своего бюджета я потратила на обеды и ужины, а не на сувениры», — заключила россиянка.

Гости отеля в Кемере пожаловались на плохой сервис и высокие цены

Один из самых популярных у россиян турецких курортов — Кемер — тоже подвергся критике отдыхающих. Виктория с мужем отдыхала там несколько раз, но в 2024 году, по ее словам, это место изменилось в худшую сторону.

Сервис ослаб, все подорожало. Для туристов в этом городе практически ничего нет, если только не считать курортную зону и набережную. Больше нет желания возвращаться сюда еще раз Виктория российская туристка

Россиянка отметила, что цены в Кемере настолько выросли, что «о горах подарков пришлось забыть». «От покупки сувениров мы оказались после того, как заметили, что изделия китайского производства в Кемере дороже, чем в Стамбуле», — пояснила она.

Российские туристы жалуются на плохой сервис и высокие цены на популярных курортах Турции Фото: Umit Bektas / Reuters

Виктория добавила, что город ей тоже пришелся не по вкусу: он был грязный, многолюдный, с попрошайками, нагло требующими деньги, и сирийскими беженцами.

Россиянам предложили новую альтернативу Турции

Отечественным путешественникам, которые недовольны качеством услуг в Турции, предложили альтернативу. Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), директор туроператора Space Travel Артур Мурадян отметил, что сейчас по цене отдыха в этой стране можно слетать на китайский остров Хайнань. Это безвизовое для россиян направление с хорошей отельной базой и теплым морем.

«Туристов традиционно привлекает позитивное отношение местного населения к гостям — на Хайнане с этим все обстоит просто замечательно, — а также удобство коммуникации. В этом смысле приятно видеть, как туристические компании и отели на Хайнане активно расширяют свой штат русскоговорящими специалистами, а заведения добавляют вывески и меню на русском», — подчеркнул Мурадян.

По его словам, все это будет иметь позитивный эффект для имиджа направления на долгие годы.

С 26 августа до Хайнаня можно будет добраться из Москвы прямыми рейсами авиакомпании Hainan Airlines. Самолеты будут летать по понедельникам, средам и субботам. По данным туроператора Anex, сейчас самый бюджетный вариант тура на курортный остров с перелетом этим перевозчиком будет стоить от 50 тысяч рублей с человека.

