Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
00:05, 25 августа 2024Путешествия

«Такого ужасного отдыха у меня еще не было» Почему россияне разлюбили Турцию и не хотят туда возвращаться?

Россиянка описала отдых в Турции фразой «сервис ослаб, все подорожало»

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Туристы из России продолжают приезжать в Турцию, несмотря на беспрецедентное санкционное давление со стороны США и постоянно растущие цены. В 2024 году турпоток в эту популярную курортную страну приблизился к рекордному 2019 году. Но отдых соотечественников не всегда проходит гладко — многие жалуются на упавший уровень сервиса, грязь и неприветливый персонал в местных отелях. «Лента.ру» собрала все претензии россиян к Турции.

Россиянка ждала, когда неделя отпуска в Анталье наконец закончится

Российская туристка Виктория Б. поехала на отдых в турецкую Анталью с молодым человеком. Там они забронировали трехзвездочный отель Antalya Dream Hotel на семь ночей и отдали за размещение 35,6 тысячи рублей. По словам Виктории, на фото в интернете гостиница выглядела красиво, но реальность оказалась суровой.

Во-первых, наш номер был очень маленьким, хотя на фото казалось иначе. Во-вторых, унитаз был в желтых разводах, мы брезговали им пользоваться. На стене в душе «красовался» длинный волос. Да и в целом номер не выглядел опрятно и чисто

Викторияроссийская туристка

Россиянку также возмутило поведение сотрудников отеля, которые то вели эмоциональные беседы между собой, то пили чай. «За работой их застать было сложно, а к посетителям у них было полное безразличие. Возможно, именно по этой причине наша комната несколько дней не убиралась», — пожаловалась она.

Кроме того, Виктория не оценила скудные завтраки в отеле, которые состояли из вареных яиц, кусочков твердого сыра, колбасы, огурцов и чая.

Россиянка назвала Анталью пыльным, грязным и многолюдным городом

Россиянка назвала Анталью пыльным, грязным и многолюдным городом

Фото: Kaan Soyturk / Reuters

Плохое впечатление на туристку произвел и сам город, который она назвала пыльным, грязным и многолюдным. «Возле нашего отеля был парк, где мы иногда гуляли. Он утопал в обертках, пластиковой посуде и бутылках. Было не очень приятно находиться рядом со всем этим. Попрошайки сидели на каждом углу, некоторые нагло приставали», — пояснила автор отзыва, добавив, что они с молодым человеком ждали окончания отпуска и возвращения на родину.

Заплативший за тур в Бодрум почти миллион рублей россиянин почувствовал себя человеком второго сорта

Неприятности омрачают отдых соотечественникам не только в недорогих трехзвездочных, но и в роскошных люксовых отелях. Российский турист рассказал, что в июне 2024 года он поехал с девушкой на один из самых фешенебельных курортов Турции — Бодрум, потратил на отдых в отеле Lujo Bodrum почти миллион рублей, но все равно остался разочарован.

Мужчина признался, что персонал отеля по-хамски относился к постояльцам. По его словам, турки, которые сидели за рулем гольф-каров, курсирующих от корпуса до пляжа, демонстративно игнорировали его с девушкой.

«Приходилось махать, кричать и едва ли не на ходу запрыгивать в гольф-кар. При этом водители, ничуть нас не стесняясь, останавливались рядом со своими соотечественниками и настойчиво предлагали их подвезти, даже если те просто сидели в тени и никуда не собирались. Из-за этого мы чувствовали себя в отеле людьми второго сорта», — такими фразами описал свой опыт россиянин

Ему также не понравились навязывание платных услуг в отеле, где и так действует концепция «ультра все включено», завышенные цены на экскурсии и развлечения, плохая уборка номеров, грязные общественные туалеты и некачественная анимация.

Более того, турист пожаловался на домогательства сотрудника клининговой службы к его девушке. После игры в волейбол и похода в сауну россиянин вернулся в номер, а его спутница рассказала, что мужчина, который приходил делать уборку, «заигрывал с ней, делал сальные комплименты, просил номер телефона и аккаунт в запрещенной соцсети».

«Я был в бешенстве. Считаю такое поведение сотрудников недопустимым. Сразу сообщил администрации отеля и потребовал разобраться в ситуации», — резюмировал турист.

Материалы по теме:
Дешевая Европа, «семейный» Оман и отдых для авантюристов. Куда отправиться летом: топ пляжных мест в России и за рубежом
Дешевая Европа, «семейный» Оман и отдых для авантюристов.Куда отправиться летом: топ пляжных мест в России и за рубежом
21 апреля 2024
Куда поехать на море с детьми в 2024 году? 11 направлений и курортов для недорогого отдыха
Куда поехать на море с детьми в 2024 году?11 направлений и курортов для недорогого отдыха
8 июля 2024
Небанальная Турция: топ новых впечатляющих мест, которые стоит посетить
Небанальная Турция:топ новых впечатляющих мест, которые стоит посетить
7 июля 2024

Туристка назвала Фетхие курортом для пенсионеров

Еще одна российская туристка в июне побывала на турецком курорте Фетхие и описала поездку фразой «такого ужасного отдыха у меня еще не было». Она рассказала, что они с подругой забронировали гостиницу Resa Hotel и заплатили за неделю 142 тысячи рублей.

В отеле девушек ждал неприятный сюрприз: оказалось, что их бронь не прошла и они приехали зря. Гостьям пришлось вызывать администрацию и показывать доказательства оплаты — только после этого их заселили.

«Настроение сразу испортилось. А работники даже не извинились, хотя среди них была русскоязычная девушка и она была полностью вовлечена в нашу проблему», — посетовала туристка.

Позже россиянки столкнулись еще с одним разочарованием: их номер был очень маленьким и с одной двуспальной кроватью, хотя при бронировании они выбрали две одноместные. Кроме того, количество мебели в комнате было минимальным, а в шкафу не оказалось вешалок.

По словам многих туристов, отели, в которых они забронировали номера, в жизни выглядели хуже, чем на фото

По словам многих туристов, отели, в которых они забронировали номера, в жизни выглядели хуже, чем на фото

Фото: Gleb Garanich / Reuters

На этом плохие впечатления от поездки не закончились. В один из дней отпуска подруги захотели поехать в тур на джипах, но из-за языкового барьера не поняли, что в них будут стрелять из водных пистолетов пассажиры других автомобилей. В итоге девушки провели всю дорогу мокрыми на ветру.

«Отдых в Фетхие был испорчен. И дело не только в неудачном отеле: этот курорт больше подходит пенсионерам, а не молодежи. Возможно, я не все увидела, но на улицах замечала преимущественно англичан пенсионного возраста. Желания возвращаться туда нет», — призналась автор отзыва

Другая российская туристка провела в Фетхие отпуск в сентябре 2023 года и тоже была не в восторге от поездки. Номер в отеле Mykonut, который на сайте выглядел современно и просторно, в жизни оказался не таким большим. Но настоящий шок гостья испытала, когда увидела клочок черных волос в ванной комнате.

Фетхие путешественнице тоже не понравился. По ее мнению, за пределами туристической улицы там нечем заняться. «Курорт больше направлен на европейцев, а не на граждан СНГ. Молодежи мало, в основном старые англичане. Цены были необоснованно высокими, поэтому большую часть своего бюджета я потратила на обеды и ужины, а не на сувениры», — заключила россиянка.

Гости отеля в Кемере пожаловались на плохой сервис и высокие цены

Один из самых популярных у россиян турецких курортов — Кемер — тоже подвергся критике отдыхающих. Виктория с мужем отдыхала там несколько раз, но в 2024 году, по ее словам, это место изменилось в худшую сторону.

Сервис ослаб, все подорожало. Для туристов в этом городе практически ничего нет, если только не считать курортную зону и набережную. Больше нет желания возвращаться сюда еще раз

Викторияроссийская туристка

Россиянка отметила, что цены в Кемере настолько выросли, что «о горах подарков пришлось забыть». «От покупки сувениров мы оказались после того, как заметили, что изделия китайского производства в Кемере дороже, чем в Стамбуле», — пояснила она.

Российские туристы жалуются на плохой сервис и высокие цены на популярных курортах Турции

Российские туристы жалуются на плохой сервис и высокие цены на популярных курортах Турции

Фото: Umit Bektas / Reuters

Виктория добавила, что город ей тоже пришелся не по вкусу: он был грязный, многолюдный, с попрошайками, нагло требующими деньги, и сирийскими беженцами.

Россиянам предложили новую альтернативу Турции

Отечественным путешественникам, которые недовольны качеством услуг в Турции, предложили альтернативу. Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), директор туроператора Space Travel Артур Мурадян отметил, что сейчас по цене отдыха в этой стране можно слетать на китайский остров Хайнань. Это безвизовое для россиян направление с хорошей отельной базой и теплым морем.

«Туристов традиционно привлекает позитивное отношение местного населения к гостям — на Хайнане с этим все обстоит просто замечательно, — а также удобство коммуникации. В этом смысле приятно видеть, как туристические компании и отели на Хайнане активно расширяют свой штат русскоговорящими специалистами, а заведения добавляют вывески и меню на русском», — подчеркнул Мурадян.

По его словам, все это будет иметь позитивный эффект для имиджа направления на долгие годы.

С 26 августа до Хайнаня можно будет добраться из Москвы прямыми рейсами авиакомпании Hainan Airlines. Самолеты будут летать по понедельникам, средам и субботам. По данным туроператора Anex, сейчас самый бюджетный вариант тура на курортный остров с перелетом этим перевозчиком будет стоить от 50 тысяч рублей с человека.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Черненко
      Обсудить
      Последние новости

      Павла Дурова задержали в парижском аэропорту при выходе из частного джета

      Назван максимальный срок по делу Дурова

      Статус Дурова во Франции раскрыли

      Стала известна причина ареста Дурова

      Американский штат впервые за 13 лет проведет смертную казнь

      Следователи поместили Дурова под стражу

      Хоккеист рассказал о нелюбви экс-генменеджера клуба НХЛ к русским

      Освобожденные из украинского плена российские срочники прилетели в Москву

      В штабе Трампа предрекли рост популярности Харрис

      Премьер Литвы назвала россиян «русней». В МИД России отреагировали на заявление одним словом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше