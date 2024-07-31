Россияне приблизились к рекорду по визитам в Турцию

РБК: турпоток россиян в Турцию приблизился к рекордному 2019 году

Турпоток россиян в Турцию приблизился к рекордному 2019 году. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Министерства культуры и туризма республики.

Уточняется, что за первое полугодие 2024 года россияне совершили 2,6 миллиона визитов в Турцию, что на три процента больше, чем в аналогичный период 2023-го. Этот показатель практически соответствует уровню первых шести месяцев 2019 года — тогда россияне совершили рекордные 2,7 миллиона поездок в популярную курортную страну. В качестве сравнения издание приводит данные за период с января по июнь 2022 года, когда эта цифра была равна 1,4 миллиона.

В материале также указано, что россияне остаются лидерами по количеству визитов в Турцию. В топ-5 также вошли Германия (2,4 миллиона визитов), Великобритания (1,7 миллиона), Иран (1,4 миллиона) и Болгария (1,3 миллиона).

Ранее основатель Некоммерческого партнерства «Альянс туристических агентств» Андрей Гаврилов заявил, что российские туристы вместо Турции стали выбирать другие направления отдыха. По его словам, соотечественникам сейчас «есть где отдохнуть и подешевле».