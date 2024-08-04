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14:02, 4 августа 2024Путешествия

Россиянка описала отдых в Турции фразой «сервис ослаб, все подорожало»

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Российская туристка с мужем побывала в турецком Кемере и осталась разочарована поездкой. Своей историей она поделилась с порталом «Тонкости туризма», отзыв опубликован на платформе «Дзен».

Путешественница призналась, что они отдыхали на этом популярном курорте несколько раз, но в 2024 году он изменился в худшую сторону. «Сервис ослаб, все подорожало. Для туристов в этом городе практически ничего нет, если только не считать курортную зону и набережную. Больше нет желания возвращаться сюда еще раз», — такими фразами описала она свой опыт.

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Россиянка пожаловалась, что цены в Кемере настолько выросли, что «о горах подарков пришлось забыть». По ее словам, изделия китайского производства там были даже дороже, чем в Стамбуле.

Плохое впечатление на читательницу издания произвел и сам город. «Грязный, со множеством типичных домов, многолюдный. На каждом углу попрошайки, нагло требующие деньги, и сирийские беженцы», — возмутилась автор отзыва.

Ранее другая российская туристка побывала в Турции и рассказала о негативных моментах, испортивших отдых. Она осталась недовольна уровнем сервиса в отеле и хамством персонала в магазине.

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      Алина Черненко
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