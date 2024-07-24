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07:30, 24 июля 2024Путешествия

Россиянка описала отдых в Турции фразой «такого хамства еще не встречала»

Фото: frimufilms / freepik

Российская туристка побывала в Турции и рассказала о негативных моментах, испортивших отдых. Своей историей она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

Автор отзыва выбрала курорт Чамьюва на средиземноморском побережье. По ее словам, на входе в море лежали крупные камни, и после купания она вышла из воды со ссадинами и кровоточащей ступней. «Без коралок [коралловых тапочек] купаться невозможно», — предупредила россиянка.

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Туристке также не понравилось отношение к покупателям в магазине при отеле. «Я такого хамства в Турции еще не встречала. Хозяйка русская, вечно всем недовольная, неадекватно реагирующая на просьбу что-то показать или уточнить детали. Она буквально на меня наорала, когда я поинтересовалась стоимостью пачки кофе», — такими фразами описала свой опыт читательница портала.

Кроме того, путешественница осталась недовольна сервисом в отеле White Lilyum, где она остановилась. Она возмутилась, что за девять дней пол в номере ни разу не вымыли и не пропылесосили, а уборщицы приходили, только чтобы принести туалетную бумагу и мыло.

«Я просила на ресепшен принести в номер пепельницу — реакции ноль, без чаевых палец о палец не ударят. Делали вид, что звонят и кому-то отдают распоряжение, но на деле это была только видимость», — заключила гостья отеля.

Ранее другая российская туристка побывала на популярном турецком курорте Фетхие и описала его фразой «очень разочаровал». Путешественница отметила, что в самом городе за пределами туристической улицы нечем заняться.

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      Алина Черненко
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