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09:14, 28 июня 2024Путешествия

Россиянка отдохнула на популярном курорте Турции и описала его фразой «очень разочаровал»

Фото: BearFotos / Shutterstock / Fotodom

Российская туристка побывала на популярном турецком курорте Фетхие и описала его фразой «очень разочаровал». Своими впечатлениями она поделилась с порталом «Тонкости туризма», отзыв опубликован на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, она часто посещает Турцию, однако в Фетхие больше не вернется. Первым ее разочарованием стал отель Mykonut, территория которого оказалась меньше, чем было показано на фото.

«Ну да ладно, я отдыхала одна и не планировала много времени находиться в отеле. Но мой шок было сложно описать после того, как в ванной я увидела клочок черных волос!» — пожаловалась россиянка. Кроме того, в гостинице подавали скудные завтраки, заявила она.

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Также путешественница отметила, что в самом городе за пределами туристической улицы нечем заняться. «Курорт больше направлен на европейцев, а не на граждан СНГ. Молодежи мало, в основном старые англичане. Цены были необоснованно высокими, поэтому большую часть своего бюджета я потратила на обеды и ужины, а не на сувениры», — заключила она.

Ранее стало известно, что туристический сектор Турции боится потерять российских туристов. Об этом заявил местный экономический обозреватель, главный редактор сайта экономических новостей tclira.com Тайлан Беюкшахин.

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