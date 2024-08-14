Дуров анонсировал новые функции Telegram

Дуров анонсировал появление нового типа каналов и ряда других функций в Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров анонсировал появление нового типа каналов и ряда других функций в мессенджере. Об этом он рассказал в посте, опубликованном в среду, 14 августа, в Telegram.

«В 1995 году, когда мне исполнилось 11 лет, я пообещал себе становиться умнее, сильнее и свободнее с каждым днем. Сегодня Telegram исполняется 11 лет, и он готов взять на себя такое же обязательство. (...) Мы запускаем новые функции», — написал Дуров.

Отмечается, что теперь пользователи могут поддерживать владельцев Telegram-каналов с помощью звездных реакций. Полученные звезды авторы контента смогут обменять на вознаграждение в криптовалюте Toncoin или использовать для оплаты рекламы со скидкой.

Также в мессенджере появилась возможность создавать специальные пригласительные ссылки, по которым пользователи могут подписаться на канал за ежемесячную плату в звездах. Чтобы сгенерировать такую ссылку, нужно зайти в раздел «Настройки канала», выбрать «Тип канала», затем нажать на пункт «Управление приглашениями», после чего создать ссылку и включить опцию «Ежемесячная плата».

Помимо этого, разработчики добавили сервис «Суперканалы». «Теперь вы можете сделать свой канал более похожим на группу, где администраторы могут публиковать сообщения от своего имени — или даже от имени других своих каналов. (...) Администраторы никогда не видны подписчикам — если только сами не выберут публикацию от своего имени», — говорится в описании новой функции.

Кроме того, стало известно, что владельцы устройств на базе iOS смогут открывать в приложении документы в отдельных вкладках браузера Telegram. Нововведение позволит пользователям легко переключаться между файлами и сообщениями в чатах.

В конце июля Дуров сообщил, что аудитория Telegram достигла 950 миллионов человек. По его словам, с весны число активных пользователей мессенджера увеличилось на 50 миллионов.