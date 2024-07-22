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00:02, 23 июля 2024Интернет и СМИ

Дуров назвал число пользователей Telegram

Дуров: аудитория Telegram составляет 950 миллионов активных пользователей
Павел Дуров

Павел Дуров. Фото: Albert Gea / Reuters

Аудитория месседжера Telegram достигла 950 миллионов человек. Об этом основатель платформы Павел Дуров сообщил в своем Telegram-канале.

По слова Дурова, с весны число активных пользователей увеличилось на 50 миллионов человек.

Ранее основатель Telegram анонсировал меры по борьбе с мошенниками в мессенджере. Дуров заявил, что скоро у публичных Telegram-аккаунтов будет отображаться месяц создания канала и страна с предпочтительной для него аудиторией.

В июле предприниматель рассказал о сильном росте числа пользователей Telegran в Казахстане. По его словам, за год мессенджером стало пользоваться на 25 процентов больше жителей страны.

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      Юлия Мискевич
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