Дуров назвал число пользователей Telegram

Дуров: аудитория Telegram составляет 950 миллионов активных пользователей

Аудитория месседжера Telegram достигла 950 миллионов человек. Об этом основатель платформы Павел Дуров сообщил в своем Telegram-канале.

По слова Дурова, с весны число активных пользователей увеличилось на 50 миллионов человек.

Ранее основатель Telegram анонсировал меры по борьбе с мошенниками в мессенджере. Дуров заявил, что скоро у публичных Telegram-аккаунтов будет отображаться месяц создания канала и страна с предпочтительной для него аудиторией.

В июле предприниматель рассказал о сильном росте числа пользователей Telegran в Казахстане. По его словам, за год мессенджером стало пользоваться на 25 процентов больше жителей страны.