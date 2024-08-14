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23:17, 14 августа 2024Мир

В Британии рассказали о представляющем угрозу для России плане

Times: Британия пытается убедить союзников позволить ВСУ бить Storm Shadow по РФ

Фото: Alina Smutko / Reuters

Власти Великобритании пытаются убедить союзников разрешить Украине бить крылатыми ракетами Storm Shadow по территории России. Об этом рассказало издание Times.

В материале отмечается, что западные страны выступают против таких мер, беспокоясь, что это приведет к эскалации конфликта. Несмотря на это, по данным газеты, британские министры уговаривают их пересмотреть решение.

Ранее посол России в Лондоне Андрей Келин сообщил, что Великобритания разрешила Киеву использовать ракеты Storm Shadow только в пределах «международно признанной» территории страны. По его словам, первичная позиция Британии, о которой она публично заявила в мае 2023 года, остается неизменной.

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      Марина Совина
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