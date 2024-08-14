В Британии рассказали о представляющем угрозу для России плане

Times: Британия пытается убедить союзников позволить ВСУ бить Storm Shadow по РФ

Власти Великобритании пытаются убедить союзников разрешить Украине бить крылатыми ракетами Storm Shadow по территории России. Об этом рассказало издание Times.

В материале отмечается, что западные страны выступают против таких мер, беспокоясь, что это приведет к эскалации конфликта. Несмотря на это, по данным газеты, британские министры уговаривают их пересмотреть решение.

Ранее посол России в Лондоне Андрей Келин сообщил, что Великобритания разрешила Киеву использовать ракеты Storm Shadow только в пределах «международно признанной» территории страны. По его словам, первичная позиция Британии, о которой она публично заявила в мае 2023 года, остается неизменной.