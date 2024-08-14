В Челябинске наградили самого красивого питомца — победителя проекта «КотоЛето 2024». Об этом сообщает портал «Хорошие новости».

Известно, что 13 августа состоялось торжественное награждение, которое организовало радио «Юмор FM». В финал прошли девять котов и кошек, их хозяевам вручили дипломы и подарки. Победителем стала кошка Никуша и ее хозяева Елена и Антон. Им вручили диплом победителя, сертификат на годовой запас корма Meat Garden и подарки.

Проект «КотоЛето» проходит уже второй год подряд, он объединяет и радует хозяев питомцев по всей Челябинской области. Среди номинантов и победителей были коты из Снежинска, Златоуста, Коркино и других населенных пунктов. Для участия нужно было загрузить фото своего питомца в специальный альбом радиостанции во «ВКонтакте».

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