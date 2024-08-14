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19:44, 14 августа 2024Бывший СССР

В Грузии назвали Саакашвили позором страны

Депутат Ионатамишвили: Саакашвили — позор Грузии
Михаил Саакашвили

Михаил Саакашвили. Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили — преступник и позор страны. Об этом заявил депутат от правящей партии «Грузинская мечта» Рати Ионатамишвили, цитирует телеканал 1TV.

Он сообщил, что Саакашвили был осужден Страсбургским судом как уголовный преступник, после чего в США его назвали источником дезинформации и спекуляций. Также парламентарий заявил, что поддержка бывшего президента республики — это поддержка преступности, предательства, безнравственности, дезинформации и лжи.

Ранее в «Грузинской мечте» заявили, что в 2008 году Саакашвили развязал войну по указке извне. Какие именно внешние силы стояли за началом войны, в партии не уточнили.

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      Илья Таксюр
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