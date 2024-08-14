В Италии отказали Киеву в выдаче украинцев на родину

Il Messaggero: город в Италии отказал Киеву в выдаче украинских сирот

Полиция итальянского города Бергамо отказала Киеву в выдаче 57 украинских сирот, назначенной на 16 августа. Об этом пишет Il Messaggero.

По данным издания, против выдачи украинцев в назначенную дату выступили в Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ), а также в Управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев. Против возвращения на родину выступили также сами дети и их попечители. В результате отбытие сирот было отсрочено на две недели.

Международные организации сочли выдачу преждевременной, так как детям не гарантирована безопасность в воюющей стране. В публикации также сообщается, что в отношении 34 из 57 сирот начат процесс предоставления международной защиты.

3 июля украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что киевские чиновники прикрылись сиротами для вывоза своих родственников за границу, отправив 20 родственников сопровождать 68 детей в Германию.