В Киргизии граждан призвали воздержаться от поездок в три российских региона

МИД Киргизии призвал воздержаться от поездок в Курскую и Белгородскую области

Министерство иностранных дел Киргизии призвало граждан воздержаться от поездок в три граничащих с Украиной российских региона из-за обострения ситуации. Рекомендации МИД опубликовала пресс-служба ведомства.

В сообщении предложенные меры связываются с введением режима чрезвычайной ситуации федерального уровня в Курской области, а также режима чрезвычайной ситуации регионального уровня в Брянской и Белгородской областях.

Отмечается, что подобные рекомендации будут действовать до стабилизации ситуации.

Ранее в связи с ситуацией в Курской области к мирному решению конфликта между Россией и Украиной призвали власти Казахстана. По словам главы МИД республики Айбека Смадиярова, Астана всегда выступала за решение конфликтов исключительно мирным путем и подчеркивала необходимость соблюдения всеми странами Устава ООН.