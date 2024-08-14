Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:06, 14 августа 2024Бывший СССР

В Киргизии граждан призвали воздержаться от поездок в три российских региона

МИД Киргизии призвал воздержаться от поездок в Курскую и Белгородскую области

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Министерство иностранных дел Киргизии призвало граждан воздержаться от поездок в три граничащих с Украиной российских региона из-за обострения ситуации. Рекомендации МИД опубликовала пресс-служба ведомства.

В сообщении предложенные меры связываются с введением режима чрезвычайной ситуации федерального уровня в Курской области, а также режима чрезвычайной ситуации регионального уровня в Брянской и Белгородской областях.

Отмечается, что подобные рекомендации будут действовать до стабилизации ситуации.

Ранее в связи с ситуацией в Курской области к мирному решению конфликта между Россией и Украиной призвали власти Казахстана. По словам главы МИД республики Айбека Смадиярова, Астана всегда выступала за решение конфликтов исключительно мирным путем и подчеркивала необходимость соблюдения всеми странами Устава ООН.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Обсудить
      Последние новости

      Российский генерал изложил «весь расклад» по вторжению ВСУ. Киев хотел захватить Курскую АЭС за шесть дней

      В России хотят сократить часть госслужащих. Оставшимся поднимут зарплаты

      В Совфеде ответили на просьбу ООН о доступе в Курскую область

      Захарова назвала удар ВСУ по ЗАЭС актом ядерного терроризма

      Минобороны показало кадры уничтожения техники ВСУ в Курской области

      «Был обычным парнем». Друг комбрига ВСУ, отказавшегося нападать на Курскую область, рассказал о его прошлом

      МИД России оценил попытки Украины достичь целей в Курской области

      В МИД предсказали крах режима Зеленского на Украине

      Минобороны России раскрыло суточные потери ВСУ на курском направлении

      Стало известно об увеличении теневого флота России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше