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12:56, 14 августа 2024Бывший СССР

В Киргизии рядом с гражданским аэропортом потерпел крушение тактический дрон

ГКНБ Киргизии сообщил о крушении беспилотника рядом с гражданским аэропортом

Фото: Anushree Fadnavis / Reuters

В Киргизии рядом с гражданским аэропортом потерпел крушение беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) республики.

По данным ведомства, инцидент произошел 14 августа во время испытаний нового вида тактического мини-дрона. Они проводились неподалеку от международного аэропорта Иссык-Куль в районе села Тамчи.

При заходе на посадку в аэропорту беспилотник рухнул на землю и загорелся. В результате падения дрона никто не пострадал. На месте происшествия были организованы работы по очистке территории от поврежденных частей БПЛА.

19 июля стало известно о крушении самолета в Армении. Инцидент произошел в районе местности Лчер неподалеку от Еревана. По информации МВД республики, разбился самолет Ан-2.

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      Екатерина Грищенко
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