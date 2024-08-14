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00:52, 14 августа 2024Мир

В МАГАТЭ не назвали причину пожару на ЗАЭС в новом отчете

МАГАТЭ: основной пожар вряд ли произошел у основания градирни

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

По итогам повторном осмотра градирни Запорожской АЭС эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не назвали причины пожара, говорится в заявлении организации.

«Собранные доказательства подтверждают наш вывод о том, что основной очаг пожара вряд ли находится у основания градирни», — сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

На фото и видео изнутри градирни эксперты не заметили посторонних предметов или материалов.

13 августа представители МАГАТЭ во второй раз посетили поврежденную градирню ЗАЭС, которая пострадала от пожара. В первый раз инспекторы не обнаружили остатков покрышек или беспилотников в ходе осмотра. В агентстве сочли маловероятным, что пожар на башне градирни ЗАЭС начался у ее основания.

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      Сергей Грехов
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