В МАГАТЭ не назвали причину пожару на ЗАЭС в новом отчете

МАГАТЭ: основной пожар вряд ли произошел у основания градирни

По итогам повторном осмотра градирни Запорожской АЭС эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не назвали причины пожара, говорится в заявлении организации.

«Собранные доказательства подтверждают наш вывод о том, что основной очаг пожара вряд ли находится у основания градирни», — сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

На фото и видео изнутри градирни эксперты не заметили посторонних предметов или материалов.

13 августа представители МАГАТЭ во второй раз посетили поврежденную градирню ЗАЭС, которая пострадала от пожара. В первый раз инспекторы не обнаружили остатков покрышек или беспилотников в ходе осмотра. В агентстве сочли маловероятным, что пожар на башне градирни ЗАЭС начался у ее основания.