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14:20, 14 августа 2024Бывший СССР

В МИД предсказали крах режима Зеленского на Украине

Представитель МИД Захарова: крах режима Зеленского на Украине — вопрос времени

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Крах режима, сложившегося на Украине в период правления президента Владимира Зеленского, — это лишь вопрос времени, поскольку он не способен существовать без поддержки Запада. Падение действующей украинской власти в официальном комментарии предсказала представитель МИД России Мария Захарова.

«Очевидно, что насквозь прогнивший изнутри режим киевских узурпаторов держится исключительно на денежной подпитке Запада. Его крах  — лишь вопрос времени», — говорится в публикации.

Дипломат связала подобный сценарий со стремительным ростом коррупции на Украине и привела в пример скандал в украинском министерстве энергетики. Тогда заместителя министра Александра Хейло арестовали по делу о получении взятки в размере 500 тысяч долларов.

Захарова также прокомментировала цели Украины в Курской области. По ее словам, Киев пытался отвлечь силы России от операции в Донбассе, но не смог решить эту задачу.

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      Глеб Палехов
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