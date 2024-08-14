Захарова: Киев не добился цели отвлечь ВС России операцией в Курской области

Украина не добилась цели отвлечь Вооруженные силы (ВС) России от Донбасса операцией в Курской области. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментарий опубликован на сайте ведомства.

Захарова оценила попытки Киева достичь целей операции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Она подчеркнула факты обстрела Горнальского Свято-Николаевского Белогорского монастыря и расстрела мирных жителей украинскими солдатами.

«Главной своей цели — отвлечь российские вооруженные силы от Донбасса и Слобожанщины — режим Зеленского не добился», — заявила пресс-секретарь МИД. Дипломат отметила, что в Киеве не скрывали намерения улучшить переговорные позиции действиями в Курской области.

Ранее украинские чиновники заявили изданию Newsweek об ожидании серьезного ответа России на нападение на Курскую область. В Киеве предположили, что Россия почувствует необходимость дать очень жесткий ответ на операцию.