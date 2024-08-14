В Молдавии суд отказал оппозиционному депутату в праве покидать страну

В Молдавии суд отказал депутату от блока «Победа» Таубер в праве покидать страну

Суд в Молдавии не разрешил одному из лидеров оппозиционного блока «Победа» депутату Марине Таубер покидать страну. Об этом сообщает РИА Новости.

«Суд рассмотрел запрос адвокатов депутата парламента Таубер и принял решение отказать в прошении о выезде из страны», — заявил судья.

12 августа суд вынес решение, согласно которому Таубер запрещено покидать страну в течение 60 суток. После этого парламентарий сообщила журналистам, что ее адвокаты направили в суд запрос о разрешении ей временно покинуть Молдавию для переговоров с депутатами Госдумы России.

Ранее оппозиционный блок «Победа» обжаловал запрет на участие в президентских выборах. Таубер заявила, что запрет продиктован главой государства Майей Санду.