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17:22, 14 августа 2024Экономика

В Петербурге начали танцевать люки

Люк в Петербурге начал «танцевать» из-за сильного дождя

Житель Петербурга в среду, 14 августа, снял на видео «танцующий» из-за сильного дождя люк. Соответствующая запись была опубликована в Telegram-канале «Фонтанка SPB Online».

На видео, сделанном очевидцем на углу проспектов Культуры и Просвещения, можно наблюдать, как крышка люка, находящегося на дороге, подпрыгивает и затем «падает» на место. Автор публикации пояснил, что такое случается в сильный дождь, когда система водоотведения работает в режиме максимальной гидравлической нагрузки: местами может выходить воздух, отчего люки начинают «танцевать».

Кроме дождя, на северные районы города, Парнас и Парголово, обрушился град размером с грецкий орех. Помимо этого, на дорогах образовались крупные лужи.

В июне из-за урагана «Эдгар» по Москве начали бегать биотуалеты.

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      Полина Кислицына
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