В поселке Курской области объявили обязательную эвакуацию населения

Врио губернатора Смирнов: в поселке Глушково объявлена обязательная эвакуация

В поселке Глушково Курской области объявили обязательную эвакуацию населения. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

Соответствующее решение принял региональный оперштаб. «Координировать процесс выезда местных жителей будут силовые структуры, военные, местная администрация и дружинники Курского центра "Патриот"», — рассказал Смирнов, призвав жителей следовать рекомендациям.

Ранее стало известно, что из Курской области эвакуировали 121 тысячу человек.

Бои с Вооруженными силами Украины (ВСУ) в российском регионе начались 6 августа и продолжаются до сих пор. Сообщалось, что под контролем украинских формирований в российском регионе находятся 28 населенных пунктов.