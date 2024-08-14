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21:51, 14 августа 2024Россия

В поселке Курской области объявили обязательную эвакуацию населения

Врио губернатора Смирнов: в поселке Глушково объявлена обязательная эвакуация

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В поселке Глушково Курской области объявили обязательную эвакуацию населения. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

Соответствующее решение принял региональный оперштаб. «Координировать процесс выезда местных жителей будут силовые структуры, военные, местная администрация и дружинники Курского центра "Патриот"», — рассказал Смирнов, призвав жителей следовать рекомендациям.

Ранее стало известно, что из Курской области эвакуировали 121 тысячу человек.

Бои с Вооруженными силами Украины (ВСУ) в российском регионе начались 6 августа и продолжаются до сих пор. Сообщалось, что под контролем украинских формирований в российском регионе находятся 28 населенных пунктов.

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      Марина Совина
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