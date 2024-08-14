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20:16, 14 августа 2024Экономика

В России вырос ввод жилья

Ввод жилья в России вырос на 3,4 процента

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Ввод жилья в России в январе-июле 2024 года вырос на 3,4 процента (до 62,06 миллиона квадратных метров) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает РИА Новости.

В июле этого года в стране было построено 8,6 миллиона квадратных метров, что на 9,5 процента больше, чем годом ранее. Население при этом за семь месяцев года построило 43,6 миллиона квадратных метров жилья. Прирост в индивидуальном жилищном строительстве таким образом составил 23,4 процента к соответствующему периоду 2023 года.

Наибольшие объемы среди российских регионов продемонстрировали Московская область (6,9 миллиона квадратных метров, плюс 2,1 процента), Краснодарский край (3,7 миллиона квадратных метров, минус 8,1 процента), Татарстан (2,6 миллиона квадратных метров, плюс 3,6 процента), Ленинградская область (2,6 миллиона квадратных метров, плюс 7,8 процента) и Дагестан (2,26 миллиона квадратных метров, пятикратный рост).

В Москве ввод жилья сократился на 36,3 процента, до 2,24 миллиона квадратных метров. В Санкт-Петербурге он снизился на 27,5 процента, до 1,6 миллиона «квадратов».

Ранее юрист в сфере недвижимости Никита Ешков заявил, что, несмотря на то, что в целом количество сделок по ипотеке на российском рынке уменьшилось на 50 процентов, для паники нет причин, и ждать апокалипсиса на рынке недвижимости не стоит.

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      Мария Черкасова
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