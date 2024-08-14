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17:30, 14 августа 2024Экономика

В России заговорили об апокалипсисе на ипотечном рынке

Юрист Ешков: не стоит паниковать из-за падения количества сделок по ипотеке

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Факт того, что после 1 июля количество сделок по ипотеке сократилось в России в два раза, связан с обратной реакцией рынка. Об этом заявил юрист в сфере недвижимости Никита Ешков, его цитирует НСН.

По его словам, в целом количество сделок по ипотеке уменьшилось на 50 процентов. Однако, как полагает Ешков, для паники нет причин.

«Никакого апокалипсиса не будет», — заверил юрист.

Он назвал два фактора, которые обеспечили падение числа сделок. Первый — это отмена безадресной льготной ипотеки. Второй — рекордный рост по объему выдачи, 788 миллиардов рублей в июне 2024 года. Иными словами, потенциальные заемщики готовились к отмене льготной ипотеки.

Также он сказал, что не ждет интенсивного роста цен на жилье. Цены останутся на нынешнем уровне либо скорректируются в рамках общих рыночных условий.

Ранее стало известно, что средние ставки по рыночной ипотеке в последнем месяце лета 2024 года выросли до 20,81 процента на новостройки и 20,8 процента на вторичную недвижимость.

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