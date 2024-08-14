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08:56, 14 августа 2024Россия

В российском городе прогремел взрыв

В Екатеринбурге на Уралмаше прогремел взрыв возле ТЦ, люди остались без света
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Кирилл Пономарёв / «Лента.ру»

В Екатеринбурге в районе Уралмаш прогремел взрыв возле торгового центра (ТЦ) «Омега», после которого люди остались без света. Об этом сообщил Telegram-канал «Злой Екатеринбург».

Очевидец отметил, что от взрыва в российском городе в воздух поднялось грибовидное облако желтого цвета. «Что-то взорвалось, нет света. Район ТЦ "Омега", Уралмаш», — заявил он. Другие обстоятельства произошедшего начали выяснять.

Агентство Ura.ru направило запрос в управление МЧС по Свердловской области и «Россети Урал». На момент публикации ответ не поступил.

Ранее сообщалось, что в Белгороде во время объявления опасности ракетного удара прозвучала серия взрывов. Тогда город подвергся атаке со стороны Украины четвертый раз за день.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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