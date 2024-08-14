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11:43, 14 августа 2024Россия

В российском регионе приставы начали массово зазывать должников в зону СВО

В Свердловской области приставы предлагают должникам принять участие в СВО

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Свердловской области судебные приставы-исполнители подключились к вербовке добровольцев для участия в специальной военной операции (СВО). Работу они ведут с должниками, сообщает сетевое издание «Екатеринбург Онлайн».

О массовом вызове в органы Федеральной службы судебных приставов (ФССП) сообщили читатели издания из Екатеринбурга и Нижнего Тагила. По словам одного из них, россиян заставляют подписать некое «разъяснение», в котором говорится о способе избавиться от долгов путем участия в СВО. «Вызвали в Орджоникидзевский отдел около 30 человек на 14:00, посреди рабочего дня», — рассказал читатель.

В пресс-службе регионального управления ФССП подтвердили работу с должниками на предмет отправки в зону СВО.

Ранее в Нижегородской области приставы передали для нужд СВО десять автомобилей, конфискованных у жителей региона. Среди них есть и иномарки, в том числе BMW и Lexus.

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      Алан Босиков
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