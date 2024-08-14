В российском регионе введут режим ЧС из-за аномальной жары

В Ингушетии решили ввести режим ЧС после гибели посевов из-за жары

Правительство Ингушетии приняло решение о введении в республике режима чрезвычайной ситуации (ЧС) после гибели посевов из-за жары и засухи, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия российского региона.

«Отсутствие влаги в стадии молочного налива зерна озимых культур и опыления яровых привело к недоразвитости стеблевой, колосовой части и пустоколосице. По итогам обследования и установления фактов гибели растений специально созданная межведомственная комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение о введении режима ЧС в регионе», — сказано в сообщении.