Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:15, 14 августа 2024Экономика

В российском регионе введут режим ЧС из-за аномальной жары

В Ингушетии решили ввести режим ЧС после гибели посевов из-за жары

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Правительство Ингушетии приняло решение о введении в республике режима чрезвычайной ситуации (ЧС) после гибели посевов из-за жары и засухи, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия российского региона.

«Отсутствие влаги в стадии молочного налива зерна озимых культур и опыления яровых привело к недоразвитости стеблевой, колосовой части и пустоколосице. По итогам обследования и установления фактов гибели растений специально созданная межведомственная комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение о введении режима ЧС в регионе», — сказано в сообщении.

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Обсудить
      Последние новости

      «Приходилось спешно покидать дома вместе с детьми». Жители Курской области рассказали о жестокости бойцов ВСУ

      Москвичи избавились от тонн вторсырья

      Критики назвали лучшие саундтреки из фильмов 00-х

      Россиян предупредили о ядовитых двойниках грибов

      Змея заползла под футболку спящего туриста и укусила его

      Россияне массово устремились в Крым в бархатный сезон

      Анна Седокова снялась в бикини после примирения с мужем

      Россиянка схватила за форму полицейского и спровоцировала проверку

      Карты «Мир» заработают в крупной азиатской стране

      В России предложили дальнейшее совершенствование пенсионной системы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше