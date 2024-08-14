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20:54, 14 августа 2024Экономика

В Санкт-Петербурге в автобусах разлилось море

В Санкт-Петербурге дождем затопило автобус

Автобусы в Санкт-Петербурге затопило во время аномальных ливней, сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

На опубликованных кадрах видно, что автобус залило так, что скрытым под грязной водой оказался весь пол. Сидящим пассажирам приходится поджимать ноги, чтобы не промокнуть, отметили журналисты.

Также во время ливня житель Петербурга снял на видео «танцующий» из-за сильного дождя люк. На видео, сделанном очевидцем на углу проспектов Культуры и Просвещения, можно наблюдать, как крышка люка, находящегося на дороге, подпрыгивает и затем «падает» на место. Автор публикации пояснил, что такое случается в сильный дождь, когда система водоотведения работает в режиме максимальной гидравлической нагрузки: местами может выходить воздух, отчего люки начинают «танцевать».

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      Мария Черкасова
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