В Сербии рассказали об атмосфере Первой мировой в Европе и разрешенной русофобии

Вулин: в Европе настроения похожи на те, что были перед Первой мировой

В Европе настроения напоминают атмосферу, которая была перед Первой мировой войной, рассказал в интервью РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин.

Он отметил, что перед каждой мировой войной была какая-то фобия: перед Первой — сербофобия, перед Второй — юдофобия. Сейчас, по мнению Вулина, распространена русофобия. «Любое зло по отношению к россиянам разрешено и любая ложь приемлема», — заявил вице-премьер.

Ранее Вулин заявил, что Запад готовит для президента Сербии Александра Вучича судьбу свергнутого президента Югославии Слободана Милошевича, которого не стало в тюрьме.

По словам вице-премьера, протесты в Сербии против добычи лития также нацелены на разжигание «цветной революции, которая должна будет свергнуть власть». Он добавил, что под свержением зачастую подразумевается не только смена власти, но и уничтожение носителя власти.