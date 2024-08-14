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03:46, 14 августа 2024Мир

В Сербии рассказали об атмосфере Первой мировой в Европе и разрешенной русофобии

Вулин: в Европе настроения похожи на те, что были перед Первой мировой
Александр Вулин

Александр Вулин. Фото: Eduardo Parra / Keystone Press Agency / Global Look Press

В Европе настроения напоминают атмосферу, которая была перед Первой мировой войной, рассказал в интервью РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин.

Он отметил, что перед каждой мировой войной была какая-то фобия: перед Первой — сербофобия, перед Второй — юдофобия. Сейчас, по мнению Вулина, распространена русофобия. «Любое зло по отношению к россиянам разрешено и любая ложь приемлема», — заявил вице-премьер.

Ранее Вулин заявил, что Запад готовит для президента Сербии Александра Вучича судьбу свергнутого президента Югославии Слободана Милошевича, которого не стало в тюрьме.

По словам вице-премьера, протесты в Сербии против добычи лития также нацелены на разжигание «цветной революции, которая должна будет свергнуть власть». Он добавил, что под свержением зачастую подразумевается не только смена власти, но и уничтожение носителя власти.

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      Сергей Грехов
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