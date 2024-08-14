Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:26, 14 августа 2024Бывший СССР

В США рассказали об отказе Киева от использования F-16 из-за риска

Forbes: Киев не решился применять F-16 в Курской области из-за риска потерять их

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Киев не решился применять истребители F-16, переданные Вооруженным силам Украины (ВСУ), в операции на территории Курской области из-за риска потерять их. Об отказе украинских Военно-воздушных сил (ВВС) от использования американских самолетов рассказало издание Forbes.

«Украинские ВВС планируют использовать маневренные истребители для патрулирования в целях ПВО (противовоздушной обороны — прим. «Ленты.ру»), а не для рискованных наземных атак — по крайней мере на первых порах», — говорится в публикации.

Отмечается, что опасения командования ВСУ связаны с превосходством российских военных в воздухе и медленными поставками F-16 от европейских союзников.

13 августа командование ВСУ опубликовало и вскоре удалило фото F-16 с подписью, призывающей к победе. Украинская пресса тогда связала публикацию с украинской атакой на Курскую область.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Обсудить
      Последние новости

      Солдат-срочник вступил в бой с превосходящими силами ВСУ. Его атаковали дроны, но на помощь пришли российские военные

      В одном российском городе установили мировой рекорд по массовому чаепитию

      В Минобороны рассказали о полете российских бомбардировщиков над Балтийским морем

      В России заговорили об апокалипсисе на ипотечном рынке

      Российские морпехи уничтожили большое количество личного состава ВСУ в Курской области

      В России представили противодроновые патроны

      Критикуемая за худобу бывшая жена Мамаева рассказала о своем питании

      Мосбиржа назвала причину остановки торгов

      В офисе Зеленского обвинили Запад в страхе перед эскалацией конфликта

      В США рассказали об отказе Киева от использования F-16 из-за риска

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше