В США рассказали об отказе Киева от использования F-16 из-за риска

Forbes: Киев не решился применять F-16 в Курской области из-за риска потерять их

Киев не решился применять истребители F-16, переданные Вооруженным силам Украины (ВСУ), в операции на территории Курской области из-за риска потерять их. Об отказе украинских Военно-воздушных сил (ВВС) от использования американских самолетов рассказало издание Forbes.

«Украинские ВВС планируют использовать маневренные истребители для патрулирования в целях ПВО (противовоздушной обороны — прим. «Ленты.ру»), а не для рискованных наземных атак — по крайней мере на первых порах», — говорится в публикации.

Отмечается, что опасения командования ВСУ связаны с превосходством российских военных в воздухе и медленными поставками F-16 от европейских союзников.

13 августа командование ВСУ опубликовало и вскоре удалило фото F-16 с подписью, призывающей к победе. Украинская пресса тогда связала публикацию с украинской атакой на Курскую область.