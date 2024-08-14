Вице-премьер Вулин: отношения с Россией имеют ключевое значение для Сербии

Вице-премьер Сербии Александр Вулин опроверг статус «русского агента» и отметил, что его отношение к России объясняется важностью Москвы для Белграда. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я так отношусь к России не потому, что я какой-то "русский агент". По моему мнению, отношения стран имеют ключевое значение для сохранения Сербии. Если бы Москва не выстояла все эти века, не было бы и нашей страны. Если сейчас конфликт на Украине завершится плохо для России, неужели кто-то думает, что Сербия уцелеет?» — отметил политик.

Вулин резюмировал, что Белград привержен выстраиванию крепких русско-сербских связей. Он подчеркнул, что страна «не собирается менять свою политику» в отношении Москвы.

Ранее Вулин заявил, что президент России Владимир Путин популярен в Западной Европе и даже Германии, потому что люди видят в России близкие им ценности. Он подчеркнул, что они «хотят жить со своим Богом, нацией и семьей», однако им навязывают общество, в котором нет этих элементов культуры.