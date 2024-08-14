Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:29, 14 августа 2024Россия

Власти Курской области предупредили о фейках об отмене медпомощи

Правительство Курской области предупредило о фейках об отмене медпомощи

Фото: Marjan Grabowski / Unsplash

Украинские спецслужбы распространяют фейковые сообщения о создании военных госпиталей на базе гражданских больниц и приостановке медицинской помощи жителям, предупредило в своем Telegram-канале правительство Курской области.

«Эта фальшивка легко разоблачается по неправильному названию наших больниц, включая те, что были ранее объединены», — говорится в публикации. Власти российского региона также призвали население сохранять бдительность.

Ранее в поселке Глушково Курской области объявили обязательную эвакуацию населения. Соответствующее решение принял региональный оперштаб.

До этого стало известно, что активисты спасут из Курской области, где проходили бои с Вооруженными силами Украины (ВСУ), более 300 кошек и собак. Отмечается, что эвакуированных животных разместят в приютах Москвы.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      В Курскую область зашли 12 тысяч бойцов ВСУ. Среди них заметили очень много иностранцев

      На НТВ стартует новое семейное шоу «Чудо». Чем оно удивит?

      Реклама

      Власти Курской области предупредили о фейках об отмене медпомощи

      Охотники за лох-несским чудовищем зафиксировали на дне похожий на сердцебиение звук

      В США заявили о неспособности Харрис противостоять Путину

      Футболист ЦСКА раскритиковал еду на Олимпиаде в Париже

      В Британии рассказали о представляющем угрозу для России плане

      Подозреваемая в подрыве «Северных потоков» украинка заявила о своей непричастности

      В Тульской области нашли редчайшее растение

      Российский генерал раскрыл просчет ВСУ в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше