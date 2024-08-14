Власти Курской области предупредили о фейках об отмене медпомощи

Правительство Курской области предупредило о фейках об отмене медпомощи

Украинские спецслужбы распространяют фейковые сообщения о создании военных госпиталей на базе гражданских больниц и приостановке медицинской помощи жителям, предупредило в своем Telegram-канале правительство Курской области.

«Эта фальшивка легко разоблачается по неправильному названию наших больниц, включая те, что были ранее объединены», — говорится в публикации. Власти российского региона также призвали население сохранять бдительность.

Ранее в поселке Глушково Курской области объявили обязательную эвакуацию населения. Соответствующее решение принял региональный оперштаб.

До этого стало известно, что активисты спасут из Курской области, где проходили бои с Вооруженными силами Украины (ВСУ), более 300 кошек и собак. Отмечается, что эвакуированных животных разместят в приютах Москвы.