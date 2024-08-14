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17:54, 14 августа 2024Силовые структуры

Выдавшего себя за сотрудника ФСБ афериста осудили

В Ростовской области суд приговорил мужчину, выдавшего себя за сотрудника ФСБ

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

В Ростовской области суд приговорил к трем годам колонии общего режима мужчину, который выдавал себя за сотрудника центрального аппарата их силового ведомства и предлагал свои услуги в качестве посредника в передачи взятки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в УФСБ России по региону.

Россиянина признали виновным по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

По версии следствия, не позднее мая 2023 года осужденный договорился с совершившим преступление местным жителем о передаче неустановленным должностным лицам 30 миллионов рублей. Взамен подсудимый пообещал, что суд назначит мужчине наименее суровое наказание. 19 сентября 2023 года фигурант был задержан при получении первой части взятки в сумме 15 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в Москве под суд отдали генерал-майора ФСБ Дмитрия Мурышова, боровшегося с коррупцией в Федеральной таможенной службе (ФТС).

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