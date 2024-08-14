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12:03, 14 августа 2024Из жизни

Женщина украла куриные крылышки из школы и попала в тюрьму на девять лет

В США директор школьной столовой украла куриные крылышки на 136 миллионов рублей

Фото: azerbaijan_stockers / Freepik

Директор школьной столовой из США созналась в краже куриных крылышек и попала в тюрьму. Об этом пишет ABC 7 Chicago.

66-летняя Вера Лидделл 10 лет проработала директором школьной столовой в округе Харви, штат Иллинойс. В 2023 году Лидделл обвинили в краже и мошенничестве. Выяснилось, что с июля 2020 года по февраль 2022 года она заказывала партии куриных крылышек у основного школьного поставщика Gordon Food Services. При этом крылышки ни разу за эти годы не были поданы в столовой, женщина оставляла их у себя и перепродавала.

В ходе аудиторской проверки также выяснилось, что в 2022 году школа превысила годовой бюджет на еду на 300 тысяч долларов (26,3 миллиона рублей) к середине учебного года. Причиной оказались счета за куриные крылышки. Всего Лидделл украла крылышек на 1,5 миллиона долларов (примерно 136 миллионов рублей). На последнем заседании она признала свою вину, ее приговорили к девяти годам тюремного заключения.

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      Антонина Черташ
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