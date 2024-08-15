Алаудинов дал ответ «всхлипывающим петухам» о ВСУ в Курской области

Алаудинов заявил об уничтожении техники ВСУ и дал ответ всхлипывающим петухам

Соратник главы Чечни Рамзана Кадырова, глава чеченского спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов дал ответ «всхлипывающим петухам» о происходящем в Курской области. Видеообращение с докладом об оперативной обстановке он разместил в Telegram.

По словам Алаудинова, утро началось с активизации ВСУ, однако на подконтрольном ему участке атака была отражена. При этом на одном из соседних участков противнику удалось прорваться, однако его уже «встречают красиво», отметил глава «Ахмата».

Тем, кто заявляет о невозможности остановить украинские войска, Алаудинов сообщил об уничтожении большого числа украинской техники. «Будет очень тяжело (...), но мы к тяжести реально привыкшие», — сказал он. Алаудинов подчеркнул, что в победе России сомневаются только те, кто не верит в Бога.

Помимо этого, глава «Ахмата» заявил об изменении тактики ВСУ в Курской области. При этом ситуация в приграничном регионе остается под контролем, отметил он.