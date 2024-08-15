Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:26, 15 августа 2024Мир

Британия не стала отрицать использование ВСУ британских танков в операции под Курском

Минобороны Британии не стало отрицать использование ВСУ Challenger 2 под Курском

Фото: Cover Images / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Минобороны Великобритании не стало отрицать информацию о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали британские танки Challenger 2 в операции в Курской области. Об этом сообщает Independent со ссылкой на ответ оборонного ведомства.

«Министерство обороны не стало отрицать, что танки Challenger 2 находятся на территории России», — говорится в материале.

Как отмечает издание, в британском военном ведомстве предприняли попытку оправдать нападение украинских военных на Курскую область, упомянув о «праве на самооборону», которое не исключает проведения операций на территории России.

Уточняется, что сих пор неясно, сколько танков Challenger 2 ВСУ использовали в операции под Курском.

Ранее посол России в Лондоне Андрей Келин рассказал, что британские спецслужбы предпринимали попытки вербовать или запугивать дипломатов российского посольства. По его словам, такие действия со стороны Британии являются неприемлемыми.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Российский бомбардировщик рухнул в 100 метрах от федеральной трассы. Экипаж катапультировался

      Телеведущий в прямом эфире сделал неожиданное признание о своей груди и смутил коллегу

      Россиянин разместил на заборе баннер со ссылкой на наркошоп и попался полиции

      ВСУ сбросили мины на мирных жителей

      Названа дата проведения второго раунда теледебатов Трампа и Харрис

      Иностранец надругался над жительницей Подмосковья

      Российский академик высказался о вероятности новой эпидемии в мире

      В МИД отреагировали на запрос ООН о доступе в три российских региона

      Избиение школьником сверстника закончилось уголовным делом

      51-летнюю Хайди Клум в джинсах с вырезами под ягодицами высмеяли в сети

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше