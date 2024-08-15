Британия не стала отрицать использование ВСУ британских танков в операции под Курском

Минобороны Британии не стало отрицать использование ВСУ Challenger 2 под Курском

Минобороны Великобритании не стало отрицать информацию о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали британские танки Challenger 2 в операции в Курской области. Об этом сообщает Independent со ссылкой на ответ оборонного ведомства.

«Министерство обороны не стало отрицать, что танки Challenger 2 находятся на территории России», — говорится в материале.

Как отмечает издание, в британском военном ведомстве предприняли попытку оправдать нападение украинских военных на Курскую область, упомянув о «праве на самооборону», которое не исключает проведения операций на территории России.

Уточняется, что сих пор неясно, сколько танков Challenger 2 ВСУ использовали в операции под Курском.

Ранее посол России в Лондоне Андрей Келин рассказал, что британские спецслужбы предпринимали попытки вербовать или запугивать дипломатов российского посольства. По его словам, такие действия со стороны Британии являются неприемлемыми.