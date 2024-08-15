Мужчина ненадолго оставил машину без присмотра и по возвращении увидел неприятную картину

Пользователь Reddit с ником ProcessForsaken поделился историей о том, как он ненадолго оставил машину без присмотра и по возвращении увидел неприятную картину. Некоторые комментаторы попытались найти положительную сторону в произошедшем.

«Только что вернулись из отпуска. Зашли пообедать, прежде чем отправиться домой. Неизвестные проникли в нашу машину и украли весь багаж. Мы обедали меньше часа», — пожаловался автор поста. К публикации мужчина прикрепил фотографию, на которой можно увидеть, что заднее стекло его автомобиля разбито.

«По крайней мере, теперь вам не нужно разбирать чемоданы», «Взгляните на это с другой стороны, теперь вам не нужно стирать всю вонючую отпускную одежду», — поиронизировали комментаторы. Другие участники обсуждения раскритиковали автора поста за то, что он оставил ценные вещи без присмотра. «Сколько еще раз это должно произойти, чтобы люди поняли, что нельзя оставлять вещи на виду или в местах, где наркоманы могут их украсть?» — возмутился один из них.

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