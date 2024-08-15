Экс-аналитик Пентагона Квятковски: атака ВСУ под Курском — привлечение внимания

Операция Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области является попыткой привлечения внимания. Об этом заявила бывший аналитик Пентагона и подполковник ВВС США в отставке Карен Квятковски в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Это была столь отчаянная и последняя попытка НАТО и Украины вернуть к себе внимание и выбить из нас хоть немного помощи перед президентскими выборами», — заявила Квятковски.

Она добавила, что прекрасно понимает, «почему Запад, НАТО и США приняли в этом участие». Экс-аналитик Пентагона также назвала атаку ВСУ на Курскую область крайне рискованной.

Ранее бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что украинская операция в российском регионе ускорила поражение Киева.