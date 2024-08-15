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15:07, 15 августа 2024Мир

Еврокомиссия отказалась комментировать «украинский след» в подрыве «Северных потоков»

ЕК не стала комментировать «украинский след» в терактах на «Северных потоках»

Фото: Swedish Coast Guard / AP

Европейская комиссия (ЕК) не стала комментировать «украинский след» в расследовании терактов на «Северных потоках». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ЕК.

«Это относится к компетенции государств-членов [Европейского союза]. Еврокомиссия не должна это комментировать», — отметил собеседник агентства.

Вопросы о том, сообщали ли власти Германии европейским институтам о выдаче ордера на арест подозреваемого в подрыве газопроводов гражданина Украины, а также о том, планирует ли Брюссель призвать Киев к сотрудничеству в дальнейшем расследовании случившегося, источник оставил без ответа.

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      Лина Пивоварова
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