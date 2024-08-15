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11:06, 15 августа 2024Путешествия

Граждан Индии призвали покинуть три приграничных региона России

Посольство Индии в Москве призвало граждан покинуть приграничные регионы РФ

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Посольство Индии в Москве призвало своих граждан покинуть три приграничных региона России. Об этом сообщается на официальном сайте диппредставительства.

Уточняется, что гражданам Индии порекомендовали временно уехать из Брянской, Белгородской и Курской областей «из-за недавних инцидентов, связанных с безопасностью». В посольстве также напомнили, что при необходимости они могут связаться с диппредставительством по телефону или электронной почте и получить помощь.

9 августа на территории Белгородской, Брянской и Курской областей ввели режим контртеррористической операции (КТО). Такие меры были приняты в ответ на попытку украинских войск проникнуть вглубь российской территории. Этот режим предполагает ряд мер и временных ограничений, направленных, в частности, на усиление общественного порядка.

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      Алина Черненко
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