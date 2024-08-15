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18:09, 15 августа 2024Моя страна

Камчатские медведи открыли сезон рыбалки

В Кроноцком заповеднике на Камчатке медведи открыли сезон рыбалки

Фото: Serguei Fomine / Globallookpress.com

Камчатские медведи открыли сезон рыбалки. Соответствующее сообщение появилось на странице Кроноцкого заповедника в соцсети «ВКонтакте».

Каждый год медведи заходят в реку Ольга и ждут, когда горбуша или камбала соберется в стаю. Известно, что млекопитающие любят второй вид рыбы за то, что в ней отсутствуют мелкие кости. При этом ее часто сравнивают с курицей из-за плотного белого мяса с небольшим содержанием жира.

«Мишкам она тоже нравится. Разве что красной зернистой икры, в отличие от тихоокеанских лососей, в ней нет. Кстати, многие ценители считают, что у горбуши икра самая вкусная», — отметили авторы поста.

Ранее сообщалось, что самая медленная погоня медведицы за медвежонком попала на видео. На размещенных кадрах можно было увидеть, как детеныш радостно бежал по тропинке, а его мать неспешно шла сзади.

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      Мария Винар
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