Китай вытеснил судно Японии со спорных островов

Морская полиция Китая вытеснила судно Японии со спорных островов Дяоюйдао

Береговая охрана Китая вытеснила рыболовецкое судно Японии из акватории спорных островов Дяоюйдао (японское название Сенкаку — прим. Ленты.ру), расположенных в Восточно-Китайском море. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Корабли береговой охраны Китая, согласно закону, приняли необходимые контролирующие меры, сделали предупреждение и вытеснили корабль», — отмечается в заявлении.

Дополнительно отмечается, что судно было обвинено в нарушении китайских морских границ, войдя 14 августа в акваторию островов.

На данный момент времени острова Сенкаку принадлежат Японии, однако оспариваются Китаем как исторически принадлежавшие ему территории. В связи с этим, в отношениях двух стран периодически происходят кризисы на почве данного территориального спора. Наибольшего пика противоречия достигли летом 2012 года, когда правительство Японии начало переговоры о прямом приобретении в государственную собственность трех из пяти островов архипелага, принадлежащих ранее семье Курихара. Данный факт вызвал резкую критику со стороны Пекина.