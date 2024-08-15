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08:55, 15 августа 2024Мир

Китай вытеснил судно Японии со спорных островов

Морская полиция Китая вытеснила судно Японии со спорных островов Дяоюйдао

Фото: Erik De Castro / Reuters

Береговая охрана Китая вытеснила рыболовецкое судно Японии из акватории спорных островов Дяоюйдао (японское название Сенкаку — прим. Ленты.ру), расположенных в Восточно-Китайском море. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Корабли береговой охраны Китая, согласно закону, приняли необходимые контролирующие меры, сделали предупреждение и вытеснили корабль», — отмечается в заявлении.

Дополнительно отмечается, что судно было обвинено в нарушении китайских морских границ, войдя 14 августа в акваторию островов.

На данный момент времени острова Сенкаку принадлежат Японии, однако оспариваются Китаем как исторически принадлежавшие ему территории. В связи с этим, в отношениях двух стран периодически происходят кризисы на почве данного территориального спора. Наибольшего пика противоречия достигли летом 2012 года, когда правительство Японии начало переговоры о прямом приобретении в государственную собственность трех из пяти островов архипелага, принадлежащих ранее семье Курихара. Данный факт вызвал резкую критику со стороны Пекина.

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      Максим Габриелян
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