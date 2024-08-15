Кладоискатель нашел слиток золота стоимостью шесть миллионов рублей

В Австралии кладоискатель нашел золотой самородок величиной с кулак

В Австралии кладоискатель наткнулся на слиток золота величиной с кулак, стоимость которого может достигать 100 тысяч австралийских долларов (около шести миллионов рублей). Об этом сообщает Nine News.

Люк Филиппс прочесывал с металлоискателем окрестности города Балларат в австралийском штате Виктория. В XIX веке в тех местах обнаружили золото. Началась золотая лихорадка: в Викторию прибывали тысячи искателей удачи, надеявшихся быстро разбогатеть. Самородки встречались почти на поверхности, поэтому многим действительно удалось сколотить состояние.

Филиппс нашел полутораметровую яму, прокопанную золотодобытчиком в годы золотой лихорадки. Рядом ему попались небольшие кусочки золота, которые тот оставил, но самый сильный сигнал исходил от прогнившего бревна рядом. Без особой надежды на успех Филиппс сдвинул бревно и начал копать. Самородок оказался погребен на глубине около метра.

Вес самородка составлял 793 грамма. 595 граммов приходились на чистое золото, остальное — кварцевые примеси. Филиппсу удалось продать находку, однако он не называет цены. Как пишет Nine News, рыночная цена такого количества золота составляет около 79 тысяч долларов (4,7 миллиона рублей), однако крупные самородки ценятся выше, поэтому за находку могли дать до 100 тысяч австралийских долларов.

Ранее сообщалось, что кладоискатель из Великобритании наткнулся на золотой самородок весом 64,8 грамма, который оценили в 30 тысяч фунтов стерлингов. Находка оказалась крупнейшим самородком, когда-либо обнаруженным в Англии.