Крокодил напал на мывшую посуду женщину

В Индии крокодил растерзал женщину, мывшую посуду в реке

В Индии крокодил растерзал женщину. Об этом пишет Deccan Herald.

50-летняя Манджулата Бханда из штата Одиша пропала без вести после того, как отправилась мыть посуду на реку Брахмани возле деревни Алапуадия в понедельник, 12 августа. Ее тело было найдено в реке во вторник утром в ходе поисковой операции, организованной пожарной службой. Предполагается, что на женщину напал крокодил, который утащил ее под воду.

Семья женщины получит компенсацию в размере 600 тысяч рупий (примерно 641 тысяча рублей) в соответствии с правительственной программой компенсации за смерть, причиненную охраняемыми дикими животными.

Нападения рептилий стали обычным явлением в отдельных районах Индии. Чаще всего несчастные случаи происходят, когда жертвы вторгаются в среду обитания животных для незаконной ловли рыбы, браконьерства, сбора древесины и меда. Атаки учащаются в муссонные и зимние месяцы, в сезон гнездования эстуарных крокодилов.

Ранее сообщалось, что пожилую женщину из Индии съел крокодил, когда она справляла нужду. Ее останки нашли на окраине поселка у пруда.