Культовое произведение современного искусства пострадало от урагана

Часовня Ротко в США закрыта из-за повреждений после разрушительного урагана

Известный объект современного искусства часовня Ротко в США закрыта на неопределенный срок. Об этом сообщил портал Artnet.

Сообщается, что культовую часовню пришлось закрыть из-за повреждений после разрушительного урагана «Берилл», обрушившегося на Хьюстон в прошлом месяце. «Мы глубоко опечалены воздействием урагана на часовню. Нам необходимо провести ремонт и реставрацию максимально эффективно, для чего приходится закрыть объект на неопределенный срок» — рассказал директор музея Дэвид Лесли.

Точные масштабы ущерба не раскрываются, но известно, что часть крыши и несколько стен пострадали от воды, также повреждены три картины, находящиеся внутри.

Ранее сообщалось, что в нью-йоркском Музее Гуггенхайма посетители галереи приняли брошенную обувь за произведение искусства.